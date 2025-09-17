NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NIO
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 7,36 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,36 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 7,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,25 USD. Bisher wurden via New York 2.197.882 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 58,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,172 CNY einfahren.
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus
