NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend weit abgeschlagen

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 5,44 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 5,5 Prozent auf 5,44 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 5,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,80 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.007.717 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 47,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 44,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 25.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 25.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je Aktie ausweisen dürften.

