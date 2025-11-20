NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 5,82 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,82 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,87 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 660.980 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 27,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,63 Mrd. USD im Vergleich zu 2,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 25.11.2025 erwartet. Am 25.11.2026 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.

