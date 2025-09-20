NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Montagnachmittag ins Minus
Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 7,09 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 7,09 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,08 USD aus. Bei 7,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.658.043 NIO-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 7,83 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 134,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,152 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
