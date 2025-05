Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen

05.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 93,41 CHF.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,41 CHF. Bei 92,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,78 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.631.199 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,97 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,18 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,95 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie. Am 29.04.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 21.07.2026 dürfte Novartis die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Regulus Therapeutics-Aktie mit Kursfeuerwerk: Novartis übernimmt Regulus Therapeutics Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April Novartis-Aktie in Grün: Novartis wird nach starkem Jahresauftakt optimistischer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com