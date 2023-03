Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gefragt

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,66 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 83,03 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 82,45 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.426.658 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,42 CHF erreichte der Titel am 26.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 CHF.

Am 01.02.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 12.690,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 13.229,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,61 USD fest.

