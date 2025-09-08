Novavax Aktie News: Novavax macht am Nachmittag Boden gut

Novavax im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 7,76 USD.

Das Papier von Novavax konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 7,76 USD. Bei 7,84 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 74.585 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit einem Kursverlust von 35,37 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

