Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 7,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,13 USD zu. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,17 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 185.789 Novavax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 61,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit Abgaben von 29,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 83,05 Prozent auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 USD je Novavax-Aktie belaufen.

