Fokus auf Aktienkurs

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors verteuert sich am Nachmittag

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 227,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 227,97 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,21 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 50.770 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,52 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 53,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Mrd. USD gelegen.

Am 27.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen