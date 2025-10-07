DAX24.379 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.773 -0,7%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.976 +0,4%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors gibt am Nachmittag ab

07.10.25 16:09 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 230,38 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 230,38 USD ab. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 230,30 USD. Mit einem Wert von 232,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 22.362 Stück.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 35,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2024.

NXP Semiconductors veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen