NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 193,31 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 193,31 USD zu. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 194,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.511 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 255,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 32,12 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,39 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NXP Semiconductors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,16 USD belaufen.

Am 27.10.2025 äußerte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,82 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,37 Prozent zurück. Hier wurden 3,17 Mrd. USD gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 09.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,77 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus