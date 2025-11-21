NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 184,64 USD zu.
Um 15:51 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 184,64 USD zu. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,63 USD. Bei 184,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 89.151 Stück.
Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 255,40 USD. Gewinne von 38,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 19,80 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,16 USD.
Am 27.10.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,82 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,37 Prozent auf 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,25 Mrd. USD gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 11,77 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
