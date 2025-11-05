ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 49,11 USD.

Um 15:53 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 49,11 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 49,68 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 48,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 160.752 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 03.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.11.2025 äußerte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

