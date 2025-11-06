DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Fokus auf Aktienkurs

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Donnerstagnachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 49,63 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,18 EUR 1,67 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 49,63 USD abwärts. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 49,98 USD. Bisher wurden via NASDAQ 151.443 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 50,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 31,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 59,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 03.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2012ON Semiconductor holdNeedham & Company, LLC
04.11.2011ON Semiconductor neutralCitigroup Corp.
21.10.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.08.2011ON Semiconductor neutralUBS AG
04.02.2011ON Semiconductor neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
04.11.2009ON Semiconductor DowngradeMorgan Stanley
06.04.2006ON Semiconductor DowngradeCrédit Suisse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen