ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 49,63 USD abwärts.
Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 49,63 USD abwärts. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 49,98 USD. Bisher wurden via NASDAQ 151.443 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 50,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 31,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 59,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 03.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
