ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagabend im Minusbereich

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 48,74 USD.

Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 48,74 USD. Das Tagestief markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 47,79 USD. Bei 49,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.271.895 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 31,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 36,29 Prozent wieder erreichen.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

ON Semiconductor gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,76 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

