Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Montagabend an Boden

10.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Montagabend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 48,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
41,62 EUR 0,75 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 48,88 USD zu. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,19 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 804.211 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 34,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,48 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,33 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
