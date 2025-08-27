ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von ON Semiconductor
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 50,83 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 50,83 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,78 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.235.918 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 35,33 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 38,91 Prozent Luft nach unten.
ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 04.08.2025. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2012
|ON Semiconductor hold
|Needham & Company, LLC
|04.11.2011
|ON Semiconductor neutral
|Citigroup Corp.
|21.10.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.08.2011
|ON Semiconductor neutral
|UBS AG
|04.02.2011
|ON Semiconductor neutral
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2009
|ON Semiconductor Downgrade
|Morgan Stanley
|06.04.2006
|ON Semiconductor Downgrade
|Crédit Suisse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen