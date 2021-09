BMW hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 an

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht mit Abschlägen aus dem Handel -- Dow unter Druck -- TRATON bekommt neuen Chef -- Knaus Tabbert mit Umsatzwarnung -- Volkswagen, HORNBACH, Roche, GM im Fokus

Merck KGaA beendet Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline bei Bintrafusp alfa. Carl Zeiss Meditec wechselt Vorstandsvorsitzenden. Merck & Co übernimmt Acceleron Pharma in Milliardentransaktion. Ford stoppt Fiesta-Produktion in Köln bis Ende Oktober. Diageo-Aktie: Weitere Erholung von Absatz und Margen erwartet. H&M will wieder Dividende ausschütten.