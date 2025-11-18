OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / 3. Quartal 2025: Bertelsmann setzt ...
3. Quartal 2025: Bertelsmann setzt Umsatzwachstum weiter fort (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten
- Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent
- Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025
Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann
wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres weiter.
Im Ausweis lag der Konzernumsatz von Bertelsmann in der Berichtsperiode bei 13,5
Mrd. Euro (VJ: 13,4 Mrd. Euro) und damit um 0,8 Prozent über dem Vorjahr. Das
organische Wachstum belief sich auf 1,9 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen
insbesondere die Bereiche Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments bei.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar
bis September 2025 verliefen für uns in einem herausfordernden Umfeld insgesamt
erfreulich. Wir verzeichneten ein weiteres organisches Wachstum, insbesondere in
unseren Buchverlags-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäften sowie in den neuen
Geschäften von Bertelsmann Investments. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich
in den ersten neun Monaten auf rund 1,3 Milliarden Euro und werden bis Ende 2026
insgesamt etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Unsere breite Aufstellung über
Geschäfte und Regionen hinweg erweist sich in unsicheren Zeiten zunehmend als
großer strategischer Vorteil. Für 2025 erwarten wir erneut ein Konzernergebnis
von mehr als 1 Milliarde Euro."
Highlights aus den Divisionen:
Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in
Frankreich) wuchsen im Berichtszeitraum um 27 Prozent, getragen von der
wachsenden Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie
höheren Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der zahlenden
Streaming-Abonnent:innen stieg um 17 Prozent auf 7,6 Millionen. Im September
2025 startete der französische Entertainer Cyril Hanouna sein neues Format auf
W9, was zu den zweitbesten Zuschauermarktanteilen des Senders in einem September
führte. Fremantle produzierte unter anderem die neuen Formate Pandora's Box und
The Monster of Florence. Im Juni 2025 gab die RTL Group die Unterzeichnung einer
verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt.
Die Transaktion wird zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit
rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten vereinen. Sie steht unter dem Vorbehalt
der regulatorischen Freigabe der Europäischen Kommission, mit der die RTL Group
im ersten Halbjahr 2026 rechnet. Im September 2025 genehmigte die Kommission zur
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die geplante Übernahme und äußerte
keine Bedenken hinsichtlich der Medienvielfalt.
Penguin Random House verzeichnete zahlreiche Verlagserfolge in verschiedenen
Kategorien. Zu den meistverkauften Titeln nach neun Monaten 2025 gehörte unter
anderem "The Let Them Theory" von Mel Robbins, "Ein wunderschönes wildes Leben"
(Originaltitel: Great Big Beautiful Life) von Emily Henry sowie James Clears
Dauerbestseller "Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung"
(Originaltitel: Atomic Habits). Zu den neuen Highlights des dritten Quartals
zählten Dan Browns lang erwarteter Roman "The Secret of Secrets", der sich rasch
zu einem der Bestseller des Jahres entwickelte, sowie "Alchemised", das viel
beachtete Debüt von SenLinYu. Alchemised verkaufte sich allein in Nordamerika in
der ersten Woche über 300.000 Mal in verschiedenen Formaten und zählt damit zu
den erfolgreichsten Debütromanen für Erwachsene aller Zeiten. Der Nobelpreis für
Literatur wurde an László Krasznahorkai verliehen, der von Penguin Random House
in Brasilien über Companhia das Letras und in Portugal über Grupo Editorial
veröffentlicht wird.
BMG machte die bislang größte Einzelkatalogakquisition und sicherte sich den
Musikkatalog des Country-Superstars Jason Aldean als Teil einer
Musikrechtesammlung mit über 1.000 Songs von 23 Künstler:innen und Songwritern.
Seit dem Start des Bertelsmann-Boost-Programms im Jahr 2021 hat BMG insgesamt
mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in Musikrechte investiert. BMG schloss zudem
einen mehrjährigen US-Verlags-Lizenzvertrag mit Spotify, der BMG-Songwriter
direkter am Wachstum des Streaming-Marktes beteiligt.
Die Dienstleistungsgeschäfte der Arvato Group wuchsen weiter dynamisch.So baute
Arvato seine Dienstleistungen in dem schnell wachsenden Segment der
Rechenzentrumslogistik deutlich aus. Der Finanzdienstleister Riverty nahm eine
KI-gestützte Kundenservice-Plattform in Betrieb, die die Kommunikation mit
Verbraucher:innen optimiert. Arvato Systems erweiterte sein Know-how und sein
Angebot im Bereich der digitalen Souveränität.
Bertelsmann Marketing Services stand aufgrund schwieriger Marktbedingungen vor
diversen Herausforderungen. Während die Umsätze im Bereich Digital Marketing
insbesondere aufgrund des Verlusts eines Ankerkunden bei der DeutschlandCard und
der zurückhaltenden Nachfrage von werbetreibenden Unternehmen zurückgingen,
entwickelten sich die Buchdruckgeschäfte in Deutschland insgesamt positiv. Die
Agenturgruppe Territory trieb die umfassende Neuausrichtung der Geschäfte voran.
Die Bertelsmann Education Group verzeichnete erneut eine gute
Geschäftsentwicklung im Bereich Fort- und Weiterbildung und Compliance
Management im US-Gesundheitswesen bei Relias sowie in der Ausbildung von
Ärzt:innen in Brasilien bei Afya. Im Mai 2025 schloss Afya die Übernahme von
Faculdade Masterclass Ltda. ("Faculdade Única de Contagem") ab, wodurch sich die
Zahl der Medizinstudierenden bei Afya auf mehr als 25.000 erhöhte.
Bertelsmann Investments hielt Ende September weltweit 313 Beteiligungen an
Unternehmen und Fonds und tätigte seit Jahresbeginn 32 Neu- und 19
Folgeinvestitionen. Darunter waren eine Neuinvestition in das indische
Fresh-Commerce-Startup Handpickd sowie eine Folgeinvestition in die
Social-Commerce-Plattform Rozana, die die Lieferung von Waren des täglichen
Bedarfs im ländlichen Indien betreibt. Bei Bertelsmann Next wuchs insbesondere
das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike weiter stark.
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr 2025
rechnen wir mit einem stabilen Umsatz und einem moderat rückläufigen Operating
EBITDA adjusted, insbesondere aufgrund des schwächeren US-Dollars, des Wegfalls
der Umsatz- und Ergebnisbeiträge von RTL Nederland ab der zweiten Jahreshälfte
sowie des deutlichen Rückgangs der TV-Werbemärkte in Deutschland und
Frankreich."
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de
