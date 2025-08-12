DAX24.257 -0,7%ESt505.473 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.822 -0,2%Nas20.961 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,58 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Intel 855681 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %) Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...

20.08.25 16:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UmweltBank
5,10 EUR 0,06 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen

Börse an

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den

Wer­bung

Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse

eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt

will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren

Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen

zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren

Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.

Wer­bung

Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu

gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu

stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von

Finanzberichten und Research-Analysen.

"Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng

nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und

Wer­bung

den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren",

erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So

gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung

nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als

Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft

einzubinden."

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich

Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1007

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808

Ausgewählte Hebelprodukte auf UmweltBank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UmweltBank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UmweltBank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UmweltBank

DatumRatingAnalyst
12.08.2025UmweltBank KaufenGBC
06.05.2025UmweltBank KaufenGBC
07.04.2025UmweltBank KaufenGBC
14.03.2025UmweltBank KaufenGBC
27.01.2025UmweltBank KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
12.08.2025UmweltBank KaufenGBC
06.05.2025UmweltBank KaufenGBC
07.04.2025UmweltBank KaufenGBC
14.03.2025UmweltBank KaufenGBC
27.01.2025UmweltBank KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
22.08.2022UmweltBank HaltenGBC
07.07.2022UmweltBank HaltenGBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UmweltBank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen