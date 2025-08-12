OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...
UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen
Börse an
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den
Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse
eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt
will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren
Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen
zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren
Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.
Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu
gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu
stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von
Finanzberichten und Research-Analysen.
"Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng
nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und
den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren",
erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So
gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung
nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als
Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft
einzubinden."
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Pressekontakt:
Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1007
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|UmweltBank Kaufen
|GBC
|06.05.2025
|UmweltBank Kaufen
|GBC
|07.04.2025
|UmweltBank Kaufen
|GBC
|14.03.2025
|UmweltBank Kaufen
|GBC
|27.01.2025
|UmweltBank Kaufen
|GBC
