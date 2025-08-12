OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...

Werte in diesem Artikel

UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen

Börse an

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den

Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse

eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt

will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren

Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen

zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren

Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.

Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu

gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu

stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von

Finanzberichten und Research-Analysen.

"Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng

nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und

den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren",

erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So

gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung

nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als

Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft

einzubinden."

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich

Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1007

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808