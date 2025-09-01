Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zieht am Dienstagabend an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 157,18 USD nach oben.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 157,18 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,00 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 7.956.578 Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,32 USD am 05.09.2024. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 436,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Palantir gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

