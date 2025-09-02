Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Minus

Kurs der Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 156,71 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 156,71 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 152,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.261.451 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 29,32 USD. Mit einem Kursverlust von 81,29 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

