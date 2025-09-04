Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 155,20 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 155,20 USD ab. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 154,60 USD. Bei 157,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.001.213 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 29,51 USD. Mit einem Kursverlust von 80,99 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung