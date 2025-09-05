Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Palantir am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 157,66 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 157,66 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 157,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.600.943 Palantir-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,16 Prozent. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 434,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 04.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,644 USD im Jahr 2025 aus.

