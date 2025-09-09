Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 164,65 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 164,65 USD zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,39 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,00 USD. Zuletzt wechselten 3.030.700 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 15,06 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,62 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 79,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,644 USD je Palantir-Aktie.

