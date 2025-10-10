Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 178,30 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 178,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 177,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.989.650 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,25 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 40,36 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 341,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,644 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem