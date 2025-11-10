Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir springt am Montagabend an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 193,96 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,0 Prozent auf 193,96 USD zu. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,78 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.549.227 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD an. Gewinne von 6,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Palantir am 18.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,715 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet

Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien

Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?