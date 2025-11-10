DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Aktienkurs im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schießt am Montagnachmittag hoch

10.11.25 16:08 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schießt am Montagnachmittag hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 189,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
163,56 EUR 9,18 EUR 5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,3 Prozent auf 189,11 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 190,07 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,35 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.477.894 Stück gehandelt.

Bei 207,52 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,74 Prozent. Bei 55,30 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 70,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 725,52 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,715 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet

Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien

Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung