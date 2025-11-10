Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schießt am Montagnachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 189,11 USD zu.

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,3 Prozent auf 189,11 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 190,07 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,35 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.477.894 Stück gehandelt.

Bei 207,52 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,74 Prozent. Bei 55,30 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 70,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 725,52 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,715 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet

Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien

Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?