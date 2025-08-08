DAX24.058 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.076 -0,2%Nas21.497 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.347 -1,5%
Kursentwicklung im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 185,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 185,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 183,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 186,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.400.596 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 187,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,11 USD. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 537,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,642 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

