Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 174,87 USD ab.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,4 Prozent auf 174,87 USD nach. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 173,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 3.426.062 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 7,70 Prozent niedriger. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,642 USD je Palantir-Aktie.

