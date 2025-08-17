Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 173,65 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 173,65 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 173,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.156.431 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 8,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

