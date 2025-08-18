DAX24.437 +0,5%ESt505.485 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.419 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,13 -0,5%Gold3.326 -0,1%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Dienstagnachmittag tief südwärts

19.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 164,52 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 164,52 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 162,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.414.288 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 13,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (29,32 USD). Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 461,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. USD – ein Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 678,13 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

