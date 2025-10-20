Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zieht am Nachmittag an

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 179,24 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 179,24 USD zu. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,01 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.106.851 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,18 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,647 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

