Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Montagabend fester

Die Aktie von Palantir gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 182,29 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 182,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 183,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.912.211 Palantir-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 3,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 77,56 Prozent wieder erreichen.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 03.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,647 USD je Aktie belaufen.

