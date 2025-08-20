DAX24.280 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.868 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,16 +0,2%Gold3.344 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag in Rot

21.08.25 16:11 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
134,56 EUR 0,96 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,83 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 153,82 USD. Bei 157,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.247.183 Palantir-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 81,19 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab

Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung