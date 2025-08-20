Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,83 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,83 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 153,82 USD. Bei 157,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.247.183 Palantir-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 81,19 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

