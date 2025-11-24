Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag höher

So bewegt sich Palantir

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 158,36 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 158,36 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,84 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,50 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.801.972 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,52 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 23,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,37 USD am 23.11.2024. Mit einem Kursverlust von 61,25 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 03.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Palantir am 18.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 1,37 USD im Jahr 2027 aus.

