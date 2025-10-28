Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 188,42 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 188,42 USD ab. Bei 188,02 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 189,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.192.967 Palantir-Aktien.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,34 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,647 USD je Aktie aus.

