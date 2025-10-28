Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 190,34 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 190,34 USD zu. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 191,77 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 5.550.378 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,82 USD. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 1,30 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 40,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,51 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,647 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

