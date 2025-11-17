Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 206,29 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 206,29 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 207,11 USD. Bei 205,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 158.744 Palo Alto Networks-Aktien.
Bei 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit Abgaben von 30,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
