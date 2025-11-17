DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktie im Blick

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag

17.11.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 206,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
176,62 EUR 0,58 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 206,29 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 207,11 USD. Bei 205,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 158.744 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit Abgaben von 30,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen