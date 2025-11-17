Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagabend mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 203,34 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 203,34 USD abwärts. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 203,09 USD. Bei 205,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 545.439 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 223,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 9,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,17 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht