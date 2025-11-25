Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 182,01 USD abwärts.
Um 15:52 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 182,01 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 181,16 USD. Bei 183,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.436 Palo Alto Networks-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 19.11.2025 äußerte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 USD, nach 0,49 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
