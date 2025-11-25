DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.829 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagnachmittag verlustreich

25.11.25 16:09 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 182,01 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Palo Alto Networks Inc
158,06 EUR -1,56 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 182,01 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 181,16 USD. Bei 183,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.436 Palo Alto Networks-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 19.11.2025 äußerte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 USD, nach 0,49 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

