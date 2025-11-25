Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend gesucht

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 185,64 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 185,64 USD zu. Die Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf 186,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 183,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 656.159 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,39 Prozent. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 19.11.2025 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,49 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,86 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger