PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 59,49 EUR nach.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 59,49 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 58,54 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 59,56 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 38.134 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,40 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

