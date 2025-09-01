DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.145 -0,9%Nas21.198 -1,2%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagabend südwärts

02.09.25 20:24 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 59,49 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,59 EUR 0,19 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 59,49 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 58,54 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 59,56 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 38.134 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,40 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen