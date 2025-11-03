PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Montagmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 60,53 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 60,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 60,68 EUR. Bei 60,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 4.269 Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 24,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,092 USD ausgeschüttet werden.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,35 USD je PayPal-Aktie.

