PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittag Verluste

PayPal im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 59,25 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 59,25 EUR abwärts. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 59,25 EUR ein. Mit einem Wert von 59,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.874 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,82 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,092 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,99 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 8,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,35 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen