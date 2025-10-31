PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 59,34 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 59,34 EUR nach. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 58,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.570 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,59 Prozent. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 USD belaufen.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 USD je PayPal-Aktie belaufen.

