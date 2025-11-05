DAX23.824 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Verlusten

05.11.25 12:04 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 57,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,71 EUR -0,29 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,70 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 57,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.256 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,95 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 18,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 USD aus.

Am 28.10.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

