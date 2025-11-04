PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 58,56 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 58,56 EUR abwärts. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,23 EUR nach. Bei 58,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.152 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 55,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 20,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 USD belaufen.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

