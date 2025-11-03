DAX24.132 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Kursverlauf

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag stärker

03.11.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 60,26 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 60,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 61,07 EUR. Bei 60,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 11.131 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,092 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
