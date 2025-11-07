PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 56,83 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die PayPal-Aktie musste um 20:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 56,83 EUR abwärts. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 55,97 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 57,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 83.531 PayPal-Aktien.
Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 37,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,092 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,35 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
