DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus +51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagabend tiefer

07.11.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 56,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,25 EUR -0,50 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie musste um 20:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 56,83 EUR abwärts. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 55,97 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 57,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 83.531 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 37,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,092 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,35 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen